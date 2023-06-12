أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط عن توسعة شبكة قبول بطاقاتها بالشراكة مع طيران الجزيرة، شركة الطيران الاقتصادية الكويتية الرائدة، حيث سيحظى أعضاء البطاقات بخيارات إضافية وبتجربة سلسة ومريحة.



وبهذه الشراكة الجديدة، سوف يكون بإمكان أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس حجز رحلاتهم، الأمر الذي سيسهل عليهم اكتشاف المزيد من الوجهات العالمية والاستمتاع بتجارب استثنائية ممتدة عبر 66 وجهة في الشرق الأوسط، أوروبا ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا



وقد أعرب رشيد خزام، مدير مكتب أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط في الكويت قائلا: يسعدنا التعاون مع طيران الجزيرة كشريك جديد يقبل بطاقات أمريكان إكسبريس.



كما أن انضمام المزيد من شركات الطيران لقائمة المؤسسات التي تقبل بطاقاتنا يعكس المستوى الرفيع من الالتزام لدى أميكس بتوفير أقصى غايات الراحة والرفاهية.



من جهته، قال بهاراتان رافيندران، نائب الرئيس لقطاع المبيعات في طيران الجزيرة: نسعى في طيران الجزيرة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لمسافرينا، والتي تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوجهات والرحلات المريحة.



ويتجلى ذلك في موقع الجزيرة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، المصنفين رقم 1 في الكويت، حيث يعتبران أفضل خيارين لحجز الرحلات عبر أسطولنا، إذ يحصل المسافرون على مكافآت رائعة مقابل الحجوزات.



ومع قبول بطاقات أمريكان إكسبريس، نهدف إلى تحقيق المزيد من الرفاهية لمسافرينا.