أعلن بنك برقان عن تقديم خدمة توصيل العيادي مجانا لعملاء باقة بريميير المصرفية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وحاملي بطاقة هيبة عن طريق خدمة كونسيرج بنك برقان، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء المنزل أو مكان العمل بهدف توفير الراحة لعملائنا.



يمكن الحصول على هذه الخدمة عن طريق الاتصال والحجز على الرقم 22969960 ابتداء من 12 يونيو حتى 18 يونيو 2023.



وتقدم خدمة كونسيرج بنك برقان مجموعة واسعة من خدمات «الكونسيرج» المتميزة لعملاء باقة بريميير المصرفية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وحاملي بطاقة هيبة التي تلائم احتياجات عملائه اليومية.



وتعد خدمة كونسيرج بنك برقان واحدة من باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على ابتكارها وتطويرها لتوفر أعلى معايير التميز لعملاء باقة بريميير المصرفية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وحاملي بطاقة هيبة.