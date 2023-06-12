استضافت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، كضيف شرف في حفل تخريج المحللين الماليين المعتمدين للعام 2023، والذي أقيم يوم الأحد الموافق 28 مايو في فندق فورسيزونز الكويت.



وأشاد العصيمي، في الكلمة الرئيسية للحفل بحاملي هذه الشهادة، مسلطا الضوء على أهمية تطوير الموارد البشرية، وخاصة في مجال الصناعة المالية وأسواق رأس المال، وهو ما يمثل جزءا مهما من استراتيجية بورصة الكويت والتزامها بالمساهمة في دعم برامج الثقافة المالية.



وقال إن الحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد تعد إنجازا مهما في الحياة المهنية، وهي خير دليل على التفاني والعمل الجاد للمهنيين الحاصلين عليها.



وأضاف: «في الأوقات التي تهيمن فيها الضبابية على المشهد الاقتصادي، يسلط الضوء على أهمية المهنيين المهرة وذوي المعرفة، وبينما نشهد تقلبات خلال هذه الفترة، من المهم أن نواصل التركيز على أهدافنا والعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة».



وشدد العصيمي على أهمية تبني الابتكار والتقنيات الجديدة، خاصة في بيئة الأعمال المتسارعة التي نشهدها اليوم، وينطبق هذا بشكل خاص على القطاع المالي، حيث تعمل التكنولوجيا المالية على تغيير نماذج الأعمال التقليدية وخلق فرص جديدة للنمو ودفع الابتكار والمساعدة في تشكيل مستقبل القطاع المالي في الكويت.



وأضاف: «علينا أن نركز على تطوير رأس المال البشري، فخير استثمار هو الاستثمار بالمعرفة، كما نحتاج لكوادر تتمتع بمهارات تأسيسية متينة تلتزم بالتعلم والتطور المهني، وهذه الشهادة مثال على ذلك، فهي خير دليل على اجتياز برنامج احترافي يعد خريجيه لمواجهة تحديات القطاع المالي، وواثق بأنني أقف أمام مجموعة من الكفاءات المؤهلة لإحداث تغيير إيجابي».



واختتم العصيمي كلمته، قائلا: «هناك العديد من التحديات التي نحتاج أن نتغلب عليها في المستقبل، وتعتبر تقلبات أسواق المال والضغط المستمر لتنويع الاقتصاد الوطني بعضا منها. ومع ذلك، فأنا متفائل بأنه من خلال الالتزام القوي بالابتكار وتطوير رأس المال البشري، يمكننا التغلب على هذه التحديات معا والخروج منها أقوى من أي وقت مضى».



وفي كلمتها الترحيبية، قالت رئيسة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت أمينة أبوتلف: «يضم مجتمعنا حاليا أكثر من 175.000 من حاملي شهادة المحلل المالي المعتمد في 164 سوقا، يعملون في جميع أنحاء العالم من خلال 160 جمعية، بما في ذلك جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت».



وأضافت: «منذ تأسيسها في عام 2008، أخذت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت على عاتقها مهمة دعم التعليم المستمر والتطوير المهني لمحترفي الاستثمار في الكويت.



وترمز الجمعية إلى تكافؤ الفرص وترحب بجميع المتخصصين في مجال الاستثمار الذين يرغبون في الالتزام والعمل باستمرار لضمان حصول أي شخص على شهادة المحلل المالي المعتمد».