منحت مؤسسة VISA بنك بوبيان جائزة تقديرية، وذلك عن إصدار بطاقة فيزا «دزة» مسبقة الدفع التي أطلقها البنك لأول مرة في الكويت كونها منتجا فريدا ومتميزا في المنطقة، مما يجعل بوبيان بنكا رائدا في تقديم الحلول المبتكرة لجميع العملاء، خاصة فئة الشباب لتعد البطاقة أحد الحلول العملية لأولئك المقبلين على الزواج كوسيلة للإنفاق الصحيح.



وقد تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم من بنك بوبيان بحضور المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات VISA في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي د. سعيدة جعفر وعدد من مسؤولي البنك والشركة.



وبهذه المناسبة، قال المجحم: تأتي الجائزة لتشكل إضافة جديدة لمنتجات بوبيان التي تمثل حلولا مبتكرة نقدم من خلالها أعلى مستويات الخدمة المميزة التي تفي باحتياجات عملائنا وتفوق توقعاتهم، معتبرا أنها تعد أيضا شهادة نعتز بها خاصة أنها تأتي من المؤسسة المشهود لها بالحيادية والاحترافية.



وأضاف أن جائزة VISA جاءت كرسالة مباشرة تبرهن على مدى النجاح الذي وصلنا له في إطلاق بطاقة فيزا «دزة» وإثبات ريادتنا لنكون بذلك البنك الأقرب لعملائنا، لاسيما أنها تتواكب مع متطلبات شريحة المقبلين على الزواج وهي شريحة لم يتم التطرق لها من قبل.



وأشار الى تربطنا مع Visa العالمية علاقة استراتيجية انعكست آثارها الإيجابية على الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا في مختلف القطاعات، مؤكدا أن المستقبل يحمل الكثير فيما يتعلق بهذه العلاقة المهمة.



من جانبه، قال نائب رئيس فيزا للكويت وقطر شاشانك سينغ: سعداء بتقديم هذه الجائزة المميزة إلى بنك بوبيان ومشاركتهم الاحتفاء بشراكتنا الخاصة، مضيفا: «ونحن متحمسون لما ينتظرنا في المستقبل ونتطلع إلى دفع عجلة التجارة الرقمية بشكل أكبر في الكويت من خلال دعم بنك بوبيان في تقديم المزيد من تجارب الدفع المبتكرة والآمنة التي تقدم المزايا للعملاء وللشركات في الكويت».



وأوضح المجحم أن بطاقة فيزا «دزه» مسبقة الدفع يأتي إصدارها كجزء من جهود البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية والتوجه نحو الاعتماد على الجانب الرقمي والتي يمكن استخدامها مع كل تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث سيتمكن مصدرها من إيداع المهر بالبطاقة المميزة بدلا من تقديمه بالوسائل الأخرى مثل النقد أو الشيكات بجانب الاستفادة من عروض مقدمة من عدة شركات محلية وعالمية والمرتبطة بالمناسبة.



وأضاف أن من خلال بطاقة «دزه» سيتمكن عملاؤنا المقبلون على الزواج من الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا، حيث تتميز البطاقة بتصميم راق ومميز يمكن من خلاله حفر اسم كل من المعرس والعروس معا.