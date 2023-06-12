في إطار استراتيجيته الرامية لتنمية وتعزيز قدرات ومهارات موارده البشرية، احتفى البنك الأهلي المتحد بتخرج 19 من موظفيه في مجموعة من البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد لموظفي المؤسسات المصرفية، وذلك ضمن برامج شهادات الاعتماد المهني الاحترافية للعام 2021-2022، والمعتمدة من معهد لندن المصرفي والمالي، الذي يعد إحدى أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال التعليم المهني الخاص بالخدمات المصرفية والمالية.



وتم تكريم الخريجين والخريجات من موظفي البنك الأهلي المتحد خلال حفل التخرج الذي نظمه معهد الدراسات في غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور مساعد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد مريم المضف، ومدير أول التدريب والتطوير بالبنك الأهلي المتحد علاء محمود، حيث تسلم موظفو البنك شهادات اجتياز عدد من الدورات المصرفية المتخصصة التي قدمها المعهد في عدد من التخصصات والمجالات في القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الإسلامي بشكل خاص خلال العام الأكاديمي 2022-2021، وفي مقدمتها شهادة إدارة الائتمان المعتمدة (CCM)، والشهادة المتقدمة في إدارة الائتمان (ACCM)، وشهادة مدير فرع مصرفي معتمد (CBBM)، وشهادة مساعد مدير فرع مصرفي معتمد (CABBM)، وشهادة إدارة المخاطر (RMC)، وشهادة إدارة المخاطر العلاقات المصرفية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية (CBRM) وشهادة مدير عمليات فرع مصرفي معتمد (CBRM)، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM).



وبهذه المناسبة، تقدم مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين بالتهنئة لجميع الخريجين من موظفي البنك، معربا عن سعادته بحصولهم على هذه الشهادات التي تعد خطوة مهمة في طريق مستقبلهم المهني والعلمي، كما أعرب عن شكره لإدارة معهد الدراسات المصرفية لما تقوم به من دور حيوي في زيادة مهارات الكوادر المصرفية الوطنية وتطوير معارفهم ومهاراتهم.



وأكد أمين أن الموارد البشرية تعد الركيزة الأساسية لنجاح البنك الأهلي المتحد، وتطوره المستمر، وأن البنك مازال يواصل الاستثمار في موارده البشرية، لاسيما العمالة الوطنية من خلال توفير بيئة عمل مميزة وجاذبة للكفاءات ليقوموا بدورهم في دعم مسيرة عمل البنك.



وأضاف أمين أن «المتحد» يسخر كل الإمكانات ليتيح لموظفيه الخبرات المهنية والعملية التي تساعد على تعزيز خبراتهم وصقلها من خلال خطة تدريبية متكاملة وفاعلة مما ينعكس إيجابا على ولاء الموظف وارتباطه بالبنك، فضلا عن أن نجاح البنك في الارتقاء بالمستوى المهني لموظفيه ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه.