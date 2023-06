في إطار ريادته في تقديم أحدث حلول الدفع وأكثرها تطورا لعملائه، يقوم بنك الكويت الوطني، بالشراكة مع ماستركارد بطرح خدمة Click to Pay المدمجة، المستندة إلى أحدث حلول صناعة المدفوعات والتقنيات الحديثة والآمنة.



وتتيح الخدمة لأكثر من 2000 تاجر محلي استخدام تقنية الدفع الحديثة المدمجة ضمن مواقع الإنترنت، والمدعومة من خدمات بوابة الدفع من ماستركارد، بكل سهولة ويسر.



وتعد خدمة Click to Pay خيار دفع سهل يوفر لعملاء التجارة الإلكترونية طريقة بسيطة وآمنة وموثوقة للتحقق عبر الإنترنت من خلال جميع الأجهزة والتجار المشاركين بدون إدخال البطاقة وكلمة المرور بشكل يدوي.



فبمجرد التسجيل في الخدمة، يمكن للمتسوقين بدء عملية الدفع، حيث يتم التعرف على المستخدم بشكل ذكي واستخراج بيانات البطاقات المخزنة في ملفهم الشخصي بشكل آمن لاستكمال عملية الدفع دون الحاجة إلى تذكر كلمات المرور، ما يمكنهم من إجراء عمليات سحب بشكل أسرع مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان.



وفي الوقت ذاته تتيح الخدمة للتجار زيادة معدلات قبول عمليات الدفع بفضل تقنية الترميز المتطورة، بالإضافة إلى زيادة معدلات التحويل بسبب تحسين تجربة المستخدم.



ويمكن للشركات أيضا إضافة روابط دفع إلى الفواتير ومشاركتها مع العملاء عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني ورسائل الواتساب.



ووفقا لمركز جونيبر للابحاث Juniper Research، من المتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنحو 55% لتتجاوز 7.5 تريليونات دولار أميركي بحلول العام 2026.



وستكون التقنيات المبتكرة مثل Click to Pay من العوامل المحركة لمستقبل التجارة، بما تتيحه للمتسوقين من إمكانية الاستفادة من الخدمات الرقمية الأسرع والأكثر أمانا للمدفوعات.



وبهذه المناسبة، صرح مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني حمود النصرالله: يحرص بنك الكويت الوطني دائما على تلبية متطلبات وتطلعات عملائه، ويعكس ذلك شراكتنا مع ماستركارد لتقديم خيارات دفع جديدة مثل Click to Pay، حيث تأتي هذه الخدمة لإجراء المدفوعات بسرعة وسهولة في إطار مساعينا للاستفادة من أحدث تقنيات القطاع المصرفي لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات المصرفية الأكثر سهولة وأمانا.



من جهته، قال مدير شركة «ماستركارد» في الكويت وقطر، إردم شاكار: ملتزمون في ماستركارد بالعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في جميع أنحاء المنطقة لبناء نظام دفع رقمي قوي ومستدام يجعل التسوق في متناول الجميع وفي كل مكان.



وأضاف: يسعدنا مواصلة نمو شراكتنا مع بنك الكويت الوطني من خلال هذا الإنجاز الجديد الذي يسهم في تعزيز تجربة الدفع للعملاء في الكويت.