أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عن أسماء الفائزين في حملة بطاقات «بيتك» ماستركارد المصرفية بالتعاون مع كل من شركة ماستركارد العالمية وشركة محمد حمود الشايع وشركة المباني (مجمع الأفنيوز) وفندق والدورف أستوريا، حيث حصل 25 عميلا على باقة للاستمتاع بتجربة فريدة في مجمع الأفنيوز لكل منهم، تتضمن إقامة لمدة ليلتين في فندق والدورف أستوريا مع مرافق واحد، مع بطاقة هدايا الشايع برصيد 5 آلاف دينار للتسوق بها في محلات الشايع في الأفنيوز.



والفائزون هم: حسن مندي حسن، يوسف محمد فيلكاوي، تهاني محمد الشمري، عبدالعزيز عبدالله الرشيدي، مريم محمد العجمي، أحمد فلاح رشيد، أحمد سليمان المانع، فراج مبارك الساهلي، نادية صحن الرشيدي، بدرية دغمي المطيري، سعد مساعد الرشيدي، محمد عبدالله القصار، عادل عباس الضفيري، ولفت فهد الساير، أماني غلوم بستكي، محمد أحمد عيسى، محمد أسعد الرمضان، فاطمة عبدالعزيز السويدي، فاطمة صالح الصويلح، زهور اسامة عمر، زكريا محسن عبيد، عبدالكريم صالح التويجري، هند عيسى الكندري، هيا جاسم الحبشي، جاسم محمد المطوع.



وحققت الحملة أهدافها في تعزيز تجربة العملاء، والاستمتاع بالمزايا الحصرية التي يوفرها «بيتك»، فضلا عن ترسيخ مبادئ وأهداف «بيتك» الرامية إلى تنشيط حركة المبيعات، وتحقيق الفائدة للتجار والأسواق، والسعي لاستخدام البطاقات المصرفية بديلا عن النقود تفاديا للمخاطر التي يتعرض لها العملاء، وتماشيا مع التوجهات المصرفية العالمية.



يذكر ان الجوائز يتم إنفاقها داخل الكويت من خلال مرافق الأفنيوز ممثلة بمتاجر الشايع ذات العلامات التجارية المشهورة، ما يؤكد حرص «بيتك» بالتعاون مع شركائه التجاريين على ترسيخ مفهوم التسوق داخل الكويت، وتقديم المكافآت المجزية والجوائز القيمة للعملاء مع استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء والتسوق.



وخلال الحملة، حصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار للاستخدام المحلي داخل الكويت، و10 فرص مقابل كل دينار للاستخدام العالمي خارج الكويت، فيما تم إجراء 3 سحوبات أهلت الفائزين بجوائز قيمة للإقامة والتسوق في مركز التسوق الأشهر في الكويت.