أعلنت مجموعة زين أن شركتها التابعة زين الأردن قامت بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلة بلغة الإشارة، لتكون أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة لعملائها من أصحاب الاحتياجات الخاصة (من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية).



وكشفت المجموعة أن عملاء زين من ضعاف البصر والأكفاء وضعاف السمع والصم سيكون بإمكانهم الاطلاع على العقود وفهم بنودها من خلال فيديو مرئي ومسموع متاح عبر مسح رمز الاستجابة السريع «QR Code» الموجود في معارض الشركة المنتشرة في محافظات المملكة، في حين تعتزم الشركة وفي القريب العاجل وضع رمز الاستجابة السريع على العقود نفسها للتسهيل على العملاء التعرف على بنود العقود المترجمة للغة الإشارة في أي وقت.



الجدير بالذكر أن هذه الخطوة من جانب شركة زين الأردن تأتي استكمالا لدورها وجهودها نحو تعزيز الدمج والشمول في المجتمع عبر إطلاق وتبني مبادرات تتماشى مع خططها الهادفة إلى تلبية احتياجات جميع الفئات، خصوصا أصحاب الاحتياجات الخاصة، التي توليهم اهتماما خاصا وتدرجهم ضمن مبادراتها وخدماتها، إلى جانب التزامها بتطويع وتسخير أدوات التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات وبما يضمن تمتعهم بالخدمات التي تقدمها، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة - ومنها الحد من أوجه عدم المساواة - التي تطبقها شركة زين في كل مبادراتها وبرامجها في إدارة الاستدامة.



وتحرص عمليات زين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا على خلق ثقافة متنوعة وشاملة، وهي تواصل تنفيذ برامجها في مبادرة إدماج أصحاب الاحتياجات الخاصة WE ABLE، وضمان توفير اتصال هادف يؤدي إلى تغيير منهجي عادل وشامل للمجتمعات، وفي إطار برنامج WE ABLE واصلت مجموعة زين تزويد وكلاء المبيعات والموظفين بالتدريب على لغة الإشارة.



ويقوم موظفو زين عبر عملياتها الذين يشملون وكلاء البيع بالإضافة إلى موظفين من إدارات مثل الموارد البشرية والاتصالات المؤسسية والتكنولوجيا وغيرها، بتعلم لغات الإشارة للتفاعل الفعال مع العملاء أو الموظفين أو الموظفين المحتملين للتواصل وخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، كما أطلقت زين حملة تحت الهاشتاغ #AwaysAccessible بالتعاون مع فرق المجتمعات المتصلة والشمول الرقمي التابعة لرابطة «جي إس إم إيه» و«مايكروسوفت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بشأن إنشاء نصائح وبرامج تعليمية حول كيفية الاستفادة من ميزات إمكانية الوصول الموجودة في الهواتف الذكية.



وتلتزم مبادرة زين WE ABLE في أسواق المنطقة بخلق بيئة شاملة سهلة الوصول للجميع، وذلك بتمكين اشتمال أصحاب الاحتياجات الخاصة، إذ تسعى إلى تحسين إمكانية الوصول، فهي تؤمن بثقافة المعرفة المشتركة والتعلم والنمو، إذ تتيح مبادرتها الإرشادية REACH للموظفين فرصا لا حصر لها للتواصل وبناء المهارات والنمو الوظيفي وتهيئة بيئة اشتمالية آمنة.



وتعد زين واحدة من أوائل المؤسسات التي اهتمت بإطلاق إدارة خاصة لمجالات التنوع والاشتمال، إذ تبدي جدية في التعامل مع جميع الموضوعات التي تخص مجالات الدمج والاحتواء، وبهدف جعلها مؤسسة اشتمالية لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع شركاتها التابعة، دخلت المجموعة في شراكة مع كيانات مشهورة مثل: قائمة The Valuable 500، ومنظمة العمل الدولية والشبكة العالمية للأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل ضمان مزيد من النجاح لمبادرة WE ABLE، وتعزيزا لذلك أطلقت برنامج GROW التطويري الثاني للخريجين الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لإعدادهم وتأهيلهم.



وتسعى المجموعة في هذه الاستراتيجية إلى ضم المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القوة العاملة بحلول العام 2025، والتأكد من أن جميع برامج التدريب اشتمالية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا ضمان أن إمكانية الوصول إلى جميع نقاط اتصال زين اشتمالية بنسبة 100% لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى أيضا إلى تحديد التقنيات المبتكرة والمساعدة التي تمكن المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الانضمام إلى المؤسسة.