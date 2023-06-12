تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، تنطلق من الكويت فعاليات المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للابتكار، بالفترة من 20 إلى 22 الجاري، من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت، عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة المؤتمر ومؤسسة شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي مبارك المباركي، إن المؤتمر هذا العام سيتزامن معه انطلاق النسخة الثانية من جائزة «الكويت إيفل الدولية»، والتي يصل مجموع جوائزها إلى 10 آلاف دولار.



وأوضحت المباركي في بيان صحافي أن عام 2023 يشهد عقد شراكة استراتيجية بين جائزة «إيفل الدولية» والكويت، ممثلة في شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، حتى تصبح الكويت سباقة بهذه الشراكات المميزة التي تعود بالقيمة المضافة لجوائز المسابقة الدولية، والتي ستقدم في الكويت للفائزين في 15 فبراير 2024، حيث سيحصل جميع الفائزين على ميداليات «إيفل» وجوائز نقدية وشهادات معتمدة.



وأضافت انه ستتم دعوة الفائزين للكويت بحضور فيليب كوبيري إيفل الحفيد الأكبر لغوستاف إيفل وهو مبتكر ورسام بارز، وشخصية رائدة في أوروبا والعالم، ومبتكر برج إيفل الذي أصبح رمزا لباريس الذي تنطلق من فرنسا سنويا مسابقة جائزة إيفل المبتكرين والمخترعين ورواد الفكر التكنولوجي الاختراع الدولية للابتكار، وسيتم تقسيم الجوائز إلى 6 فئات، هي:



أولا: أفضل اختراع شارك في المؤتمر



ثانيا: أفضل شركة شاركت في المؤتمر



ثالثا: أفضل عرض تقديمي في المؤتمر



رابعا: أفضل مؤثر علمي في المؤتمر



خامسا: أفضل مؤثر في مجال الابتكار التكنولوجي في المؤتمر



سادسا: أفضل مؤثر في ريادة الأعمال التكنولوجية في المؤتمر



وأوضحت المباركي ان المحفل الخليجي الذي يضم 220 خبيرا سيعقد في الفترة من 20 الى 22 يونيو 2023، ويركز على تمكين الاقتصاد الرقمي والتنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل: برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا كما يركز على تعزيز دعم المخترعين والمبتكرين تفعيل دور الدول في أنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة عبر استدامة النمو الذكي والمناطق الذكية.



وختمت المباركي حديثها، بدعوة المهتمين والمختصين للمشاركة في المؤتمر المجاني عبر التسجيل الإلكتروني 55239576 أو موقع الانستغرام [email protected].