نشرت وزارة الداخلية الأردنية شروط وآلية دخول السوريين المقيمين خارج سورية إلى الأردن والوثائق المطلوبة للتقدم بالطلب.



وقالت الوزارة أمس، إن على المواطن السوري المقيم في إحدى الدول الأوروبية التقدم بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.



ويتوجب على مقدم الطلب تحضير الوثائق التالية:



صورة عن جواز السفر السوري (ساري المفعول) لمدة لا تقل عن 3 أشهر.



صورة عن إقامته في البلد الأوروبي سارية المفعول لمده لا تقل عن 6 أشهر.



تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.



وتتطلب معالجة الطلب مدة زمنية تتراوح بين 7 و10 أيام عمل، تستثنى منها أيام العطلة، بحسب الوزارة، ويشترط أن يحمل المسافر تذكرة ذهاب وإياب، للسماح له بالدخول.



وحددت الوزارة الأردنية طريقة مختلفة للتقدم بدخول الأردن لحاملي وثيقة السفر الأوروبية، أو الولايات المتحدة، أوكندا، أو أستراليا. ويتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة السفر الأجنبية بطلب تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.



ويشترط على متقدم الطلب تقديم مجموعة من الوثائق وهي:



صورة عن وثيقة السفر الأجنبية (سارية المفعول) لمده لا تقل عن 6 أشهر.



صورة عن جواز السفر السوري (إن وجد).



تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الإلكتروني، على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقه السفر الأوروبية.



وتتراوح المدة الزمنية لإنجاز الطلب من يوم إلى سبعة أيام عمل، تستثنى منها أيام العطلة، كما يشترط أن يكون بحوزة المسافر عند القدوم تذكره سفر ذهاب وإياب.



وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكندا، وأستراليا، واليابان، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، لا يحتاجون لموافقة مسبقة لدخول البلاد، إلا إذا كان المعني لاجئا سابقا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى.



وفي حال كان لاجئا سابقا في الأردن، فإنه يحتاج إلى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية الأردنية.



ويجب على مقدم الطلب أن يرفقه بالوثائق التالية: صورة عن جواز السفر السوري (ساري المفعول) لمدة لا تقل عن 3 أشهر.



صورة عن بطاقة الإقامة في البلدان المذكورة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.



تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في جواز السفر.



وتتراوح المدة الزمنية لإنجاز الطلب من هذا النوع بين 7 إلى 10 أيام عمل، تستثنى منها أيام العطلة، بحسب الداخلية الأردنية، ويشترط أن يمتلك المسافر تذكرة ذهاب وإياب.



وفي مطلع مايو الماضي أجرت الداخلية الأردنية تعديلات على نظام التأشيرات لتسهيل إجراءات دخول السوريين اللاجئين أو المقيمين في سورية إلى أراضي المملكة، ما أدى إلى زيادة عدد السوريين الداخلين للبلاد.



ونقلت قناة «رؤيا» الأردنية، عن الناطق الإعلامي بوزارة الداخلية، طارق المجالي، اتخاذ الوزارة إجراءات من شأنها تسهيل دخول السوريين للالتقاء مع أفراد عائلاتهم المقيمين في دول اللجوء، ومن أجل توثيق عقود القران، كما اختزلت مدة الاستجابة لطلبات التسجيل.



وأوضح أن مئات السوريين استفادوا من تعليمات دخول السوريين النافذة منذ سبتمبر 2022، إذ تسمح التعليمات بالدخول إلى الأردن من دون موافقة مسبقة للسوريين الحاصلين على جنسيات دول غربية، وتصاريح إقامة وعمل تزيد على 6 أشهر في دول الخليج، ممن لم يسبق مغادرتهم طوعا الأراضي الأردنية.