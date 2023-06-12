حوار ـ ناهد إمام



أكد د.طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، وعضو مجلس النواب، أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيا في بناء الدولة العصرية الجديدة، وأتاح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الحق للمصريين العاملين في الخارج، العمل على المشاركة في تأسيس جمعية أهلية في مصر.



وأشار طلعت عبدالقوي في لقاء مع «أنباء مصرية»، أن من الشروط الواجبة بالنسبة للمغتربين، ألا يزيد حضورهم في اجتماعات الجمعية الأهلية المؤسسة بمصر عن نسبة 25%، إلى جانب شروط التأسيس الأخرى للجمعية الأهلية، والتي تبدأ بتقديم سند شغل مقر الجمعية بالقاهرة موثق بالشهر العقاري على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.



وتقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.



وأن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ما بين 5 إلى 15 عضوا ويشترط أن يكون العدد فردي ولا يوجد عدد محدد للمؤسسين وبحد أدنى عشرة مؤسسين (طبيعي ـ اعتباري) أو منهما معا.​



وأوضح عبد القوى، أن الإجراءات المتبعة لتأسيس الجمعية الأهلية الجديدة، تتضمن الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته الجمعية.



وسند متضمن اسم الشخص المفوض والمسئول عن القيام باتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.



وأن اختيار اسم للجمعية لا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي وذلك عن طريق البحث عن الاسم المختار بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المعدة لهذا الشأن من خلال الموظف المختص بالجهة الإدارية وبعد الموافقة على الاسم وميادين العمل والأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال الجمعية يتم تسليم ملف الجمعية للجهة الإدارية التي تلتزم بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال شهرين من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد.



​كما تتضمن المستندات المطلوبة ​كشف بأسماء مجلس الإدارة وكشف أخر بأسماء المؤسسين.



وحول مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني، قال د. طلعت عبد القوى، أن المشاركة متاحة لجميع المصريين في الداخل والخارج، حيث إن الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب سواء في الداخل أو الخارج وعلى المصريين في الخارج إرسال مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، عبر منصات وصفحات الحوار الوطني في مصر، ومن خلال الموقع الإلكتروني:



https://egyouth.com/ar/register/.



وأكد أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني لكونهم جزءا أساسيا من العملية السياسية، مشيرا إلى أن مشاركتهم تمكن من التعرف على مشكلاتهم وتعزيز جسور الثقة بينهم وبين وطنهم الأم، لأن الدستور كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق.