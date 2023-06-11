أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (إدارة شؤون الحج والعمرة) عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1444/2023 لفئة المقيمين بصورة غير قانونية وفقا للآتي:

الشروط العامة:

- أن يكون لدية بطاقة أمنية صالحة.

- لم يسبق لمقدم الطلب ومرافقيه أداء فريضة الحج.

- يسمح بتسجيل المرافقين من الأقرباء من الدرجة الأولى فقط.

- استكمال التطعيمات اللازمة جرعتين (كوفيد-19) وفقا للتعليمات الصادرة من السلطات في المملكة العربية السعودية.

واشارت الاوقاف الى ان الحاج سيتحمل كافة تكاليف الحج وفقا للأسعار المعلنة من قبل حملات الحج الكويتية.

وبالنسبة لآلية التسجيل اشارت الى انه سيتم التسجيل عبر المنصة المخصصة لذلك اعتبارا من غد الاثنين 12/06/2023م الساعة الثانية ظهرا ولغاية يوم الأربعاء 14/06/2023م الساعة الثانية ظهرا.

وفيما يخص نظام الفرز اوضحت الاوقاف أن نظام الفرز سيتم وفقا للأكبر سنا.

واشارت الى ان التسجيل لدى الحملة سيتم إرسال رسائل نصية للمقبولين ويمنح الحاج المقبول مهلة ٤٨ ساعة لاختيار واستكمال اجراءات التسجيل لدى الحملة.