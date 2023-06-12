

أعراض رئيسية لمرض يمكن أن يختبئ في حمامات السباحة والمكيفات والحدائق



مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يذهب الكثير منا مثلا إلى حمامات السباحة والحدائق أو تشغيل أنظمة التكييف. لكن الخبراء أصدروا تحذيرا صحيا بشأن مرض يمكن أن يزدهر في حمامات السباحة والحدائق ومكيفات الهواء وغيرها.



وتوفر درجات الحرارة المرتفعة أرضا خصبة مثالية لأمراض كداء الفيالقة، وهو أحد أشكال التهاب الرئة، وناتج عن عدوى خطيرة تسببها البكتيريا الفيلقية (Legionnaires) التي يمكن التقاطها عن طريق استنشاق قطرات صغيرة من الماء أو التربة.



ويمكن العثور على الفيلقية في أنظمة تكييف الهواء، وحمامات السباحة، وأحواض المياه الساخنة، والصنابير، والدش غير المستخدم بشكل كبير، أو حتى في سماد الحديقة الرطبة.



وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن الناس عادة ما يلتقطون العدوى في أماكن مثل الفنادق أو المستشفيات أو المكاتب حيث تصل البكتيريا إلى إمدادات المياه. وهناك خمس علامات تحذيرية للحالة يمكن أن تدق أجراس الإنذار، وهي:



- السعال - صعوبة في التنفس - ألم في الصدر - درجة حرارة مرتفعة - أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا (الصداع، آلام عضلية، إرهاق وقشعريرة).



وتضيف الهيئة الصحية أن المصاب بالعدوى قد يحتاج إلى البقاء في المستشفى إذا تم تشخيصه بداء الفيالقة لتلقي العلاج المناسب. وفي حين أن الحالة قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، إلا أن معظم الناس قادرون على الشفاء التام منها، ولكن قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع.

المصدر: «إكسبريس»

