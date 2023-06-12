يحيى حميدان



خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات أمام حامل اللقب المنتخب المغربي 2-4 ظهر أمس في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة بمدينة جدة السعودية، ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وينتظر أول المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي.



سجل هدفي «الأزرق» كل من عمر الشطي وناصر العلبان، فيما جاءت أهداف «أسود الأطلس» عن طريق سعد كنيه وخالد بوزيد وإدريس رايس وإسماعيل إمزال.



وقدم منتخبنا الوطني، الذي يحتل التصنيف الـ 44 عالميا، مستوى رائعا أمام المغرب، صاحب التصنيف الثامن على مستوى العالم، وأهدر الكثير من الفرص عبر محاولات صالح الفاضل وعبداللطيف العباسي، والتي أبطلها حارس المغرب رضا الخياري بتألقه اللافت، والذي نال على اثره جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وينتظر «الأزرق» مواجهة أول المجموعة الثالثة التي تضم مصر وفلسطين والعراق وموريتانيا في الدور ربع النهائي الذي ينطلق غدا الثلاثاء.