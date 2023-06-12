مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني في السابعة مساء اليوم في معسكره الذي يقيمه حاليا بالقاهرة في مباراة ودية مع منتخب زامبيا.



والمباراة تأتي في إطار اللقاءات الدولية ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، وهي الودية الأولى للأزرق في معسكره استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



ويهدف المنتخب الوطني الى تحقيق نتيجة إيجابية في إطار السعي لتحسين التصنيف الدولي له.



وكان الأزرق خلال الفترة الصباحية قد أدى مجموعة من الحصص التدريبية في صالة الألعاب الملحقة بمقر المعسكر، كما أدى مجموعة من التطبيقات الفنية في تدريبه الرئيسي على الملعب المخصص للتدريبات.



ويأمل الجهاز الفني للمنتخب تحقيق الفائدة المرجوة من لقاء زامبيا، ومن المقرر أن يلعب المنتخب مباراة ودية أخرى يتم الاتفاق عليها، وذلك قبل السفر مباشرة الى الهند 18 الجاري للمشاركة في دورة جنوب آسيا، التي ستنطلق 21 الجاري.



ويغيب عن مواجهة زامبيا الحارس سليمان عبد الغفور للإصابة، كما ستكون المشاركة الأولى مع الأزرق للاعب محمد دحام.



وفي جانب آخر، يواصل منتخبنا الأولمبي استعداداته في معسكره بمدينة سريجا في سلوفينيا.



وفي هذا الإطار، قال رئيس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم جمال العتيبي، ان المعسكر يعد فترة الإعداد الأولى لمنتخبنا الأولمبي، حيث سيخوض الأزرق ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أوكرانيا والغابون وايرلندا الشمالية.



وأضاف ان اختيار المنتخبات الثلاثة والتي تتمتع بالقوة بغرض تحقيق الفائدة والاستفادة الفنية من هذه المنتخبات خصوصا في المرحلة الأولى من الإعداد، والتي تأتي استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا 2024 التي سيستضيف فيها منتخبنا المجموعة «السادسة» سبتمبر المقبل.



وتضم مجموعة الأزرق منتخبات العراق وتيمور الشرقية ومكاو.



وأضاف: نأمل أن تؤتي هذه التحضيرات ثمارها، ونحن نحتاج إلى دعم لاعبي الأزرق الأولمبي خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من خطة الإعداد ستنطلق في يوليو المقبل، والمرحلة الثالثة في أغسطس المقبل، حيث يتم الإعداد لها بتحضير وإعداد أمثل.