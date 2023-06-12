يعقوب العوضيواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب استعداداته في معسكره في سلوفينيا تجهيزا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب المقررة 20 الجاري في ألمانيا واليونان، إذ ستتجه البعثة إلى مقر البطولة في 18 الجاري بعد المعسكر مباشرة، وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان على بعض الجوانب الفنية بالإضافة إلى تدريبات حراس المرمى بقيادة محمد محمود.هذا، ويحرص أخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول، على التزام اللاعبين بالتغذية السليمة وجدول التدريبات اليومية ونظام الحياة الروتيني تفاديا لوقوع أي إصابات غير مرغوبة قبل البطولة المرتقبة. بدوره، حرص المدرب على الجانب التكتيكي، حيث طبق بعض الأفكار في الشقين الهجومي والدفاعي.وفي هذا السياق، أكد صيوان أن اللاعبين على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن البطولة المنتظرة فرصة كبيرة لاستعادة شيء من أمجاد كرة اليد الكويتية والظهور بها بأبهى حلة، مضيفا: «يمر المنتخب بظروف خارجة عن الإرادة وعصيبة ومنها التفرغات الرياضية وارتباط اللاعبين بفترة الاختبارات في الكليات والمعاهد والثانوية العامة وهي تؤثر كثيرا عليهم».واستطرد: «يسعى الاتحاد مشكورا لحل المعضلات المختلفة ونتمنى من مؤسسات الدولة التعليمية التوصل إلى حلول آلية إلى حل للعقبات التي تواجه المنتخبات في كرة اليد والرياضة عامة في المستقبل».