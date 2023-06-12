تألقت اللاعبة سارة البناي في مسابقة الأداء بالكرة، ونالت الميدالية الذهبية ضمن بطولة كأس الفراعنة الدولية الرابعة للجمباز الإيقاعي للفتيات التي تختتم منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة اليوم.وانتزعت سارة الذهبية الأولى للكويت بعد منافسة قوية مع 50 لاعبة يمثلن 28 منتخبا مشاركا في البطولة، فيما ذهب المركزان الثاني والثالث للمنتخب القبرصي، في حين اكتفت البناي بالمركز الخامس في المسابقة الثانية التي خاضتها، وهي «أداة الطوق»، وهو الإنجاز الثاني في البطولة بعد برونزية تاليا بهبهاني في مسابقة الأداء بالكرة في اليوم الأول.وعبرت البناي عن سعادتها بهذا الانتصار، مؤكدة أنها اجتهدت كثيرا خلال فترة الإعداد من أجل تطويق عنقها بالذهب، كما قدمت شكرها إلى المدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك اللتين بذلتا جهودا كبيرة في إعداد لاعبات المنتخب.