هادي العنزيأكد لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت الهاييتي كادي لالان، أن فريقه سينافس بقوة على لقب بطولة غرب ووسط القارة الآسيوية لكرة السلة «السوبر ليغ»، التي يستضيف منافساتها حاليا نادي شباب الأهلي دبي في الإمارات، وتختتم 17 الجاري.وقال لالان لـ «الأنباء»: «الكويت فاز بالدوري والكأس المحليين، وللظفر باللقب الآسيوي علينا مواصلة ما نقوم به بأفضل طريقة، ونلعب كفريق واحد، ولدينا حظوظ كبيرة في الفوز بالمركز الأول بالتصفيات الآسيوية»، لافتا إلى أن اللاعب الكويتي بحاجة الى الاحتراف الكامل للوصول إلى المستوى الاحترافي، فليس من المقبول أن يذهب اللاعب إلى العمل ثم يعود ويذهب إلى التدريب مباشرة، وهذا من شأنه أن يفقده التركيز المطلوب!وأشار لالان إلى أن السر وراء تفوق الكويت محليا وخارجيا هو العمل المتقن للجهاز الإداري برئاسة بدر العصيمي، والجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز، والتدريب القاسي الذي يقوم به كل لاعبي الفريق بشكل يومي ومنتظم، ونحن حريصون على تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة نلعبها، بغض النظر عن هوية المنافس.