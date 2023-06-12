أحرز الصربي نوفاك ​ديوكوفيتش​ لقب بطولة «​رولان غاروس» للتنس​ التي تقام على الملاعب الترابية بعد فوزه في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر ​رود​ بنتيجة 3-0 وبواقع 7-6 و6-3 و7-5.وانفرد ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالميا، بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالبطولات الأربع الكبرى، عقب تحقيق لقبه الـ 23 في مسابقات غراند سلام، ليفض شراكته مع النجم الإسباني المحنك رافاييل نادال، الذي غاب عن المسابقة هذا العام بسبب معاناته من الإصابة.ويبتعد ديوكوفيتش بفارق لقب وحيد عن الرقم القياسي الذي تحمله لاعبة التنس الأسترالية السابقة مارغريت سميث كورت، كأكثر رياضيي اللعبة البيضاء تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى، بعدما حصدت 24 لقبا في منافسات السيدات بـ (غراند سلام). وبات ديوكوفيتش أول لاعب يفوز بكل مسابقة كبرى 3 مرات على الأقل، حيث يضم الآن في جعبته 10 ألقاب ببطولة أستراليا و7 ألقاب ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) و3 ألقاب في بطولة أميركا (فلاشينغ ميدوز)، وكذلك في رولان غاروس.وكان أول ألقاب ديوكوفيتش في المسابقات الكبرى حينما توج ببطولة أستراليا عام 2008.وأصبح ديوكوفيتش (36 عاما)، الذي واصل تفوقه على رود بعدما تغلب عليه في جميع المباريات الخمس التي جمعت بينهما، أكبر لاعب سنا يتوج بـ «رولان غاروس» في العصر الحديث. وبفوزه بلقب رولان غاروس، ضمن ديوكوفيتش استعادة قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، الذي تغلب عليه الأسطورة الصربي في الدور نصف النهائي للبطولة الجمعة الماضي. وحظيت المباراة بمتابعة العديد من المشاهير بملعب (فيليب شاترييه)، حيث كان في مقدمتهم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، والمهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش.وبدأ رود اللقاء بشكل مميز وكسر ارسال ​ديوكوفيتش​، الا انه لم يستطع الحفاظ على نمطه في اللعب ليعود نوفاك ويفرض شوطا فاصلا أنهاه 7-١.في المجموعة الثانية، رضخ النرويجي لكرات ​ديوكوفيتش​ المتقنة والصعبة ليخسر المجموعة 6-3، اما في المجموعة الثالثة، فحاول رود كل شيء ليبقى في المنافسة واستطاع معادلة النتيجة 5-5 الا ان كسر إرساله الرقم 11 منح الأفضلية لديوكوفيتش الذي استفاد منها ليحقق اللقب.