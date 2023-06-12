وقال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، إنه «لن يستبدل» فريقه «بأي شيء في العالم»، وأنه قدم «مباراة مثالية» في نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي (1-0). وقال إنزاغي لقناة «سكاي سبورتس»: «لقد قدموا مباراة كبيرة، وهذه لحظة صعبة لأننا خسرنا «نهائي» لكننا فخورون، لقد قلت لهم إنني لن أستبدلهم بأي شيء في العالم»، مضيفا قدمنا مباراة جادة ومنظمة، نحن نشعر بالحزن الآن لكن هذه كرة القدم، إنه خامس نهائي لنا في 20 شهرا وعلينا أن نكون فخورين». وأوضح المدرب الإيطالي ان فريقه «قدم مباراة رائعة ويجب أن نفخر بذلك»، مبينا انه «يجب ألا نفكر في ماذا لو كنا نستحق المزيد، لقد عانقت جميع اللاعبين، لأنهم كانوا استثنائيين، كما كان الجمهور واستحقوا نتيجة مختلفة».