أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه كان صعبا للغاية، وقال بعد الفوز: «لم نكن في أفضل مستوى لنا، بعد كأس العالم اتخذنا خطوة للأمام، لا أملك حاليا أي طاقة للتفكير في الموسم المقبل، نحتاج إلى الراحة، كانت الرحلة طويلة»، مضيفا: لاعبونا لديهم مباريات دولية الآن، على «يويفا» و«فيفا» التفكير في ذلك، «البريمييرليغ» انتهى منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، يجب على اللاعبين العودة، وهذا كثير للغاية، سنبدأ من الصفر الموسم المقبل. وبشأن التوجيهات التي ذكرها للاعبين بين الشوطين، قال: «اللاعبون جيدون للغاية، أخبرتهم بين الشوطين بضرورة التحلي بالصبر»، مضيفا يجب أن تحظى بالحظ، سواء تصدى لها إدرسون أو أهدروا هم الفرصة، كان يمكن أن يتعادلوا، هذه المسابقة مثل العملة، الأمر كان مكتوبا لنا في النجوم.