تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة التركية أنقرة أمس محولة شوارعها إلى أنهار، وأدت إلى انجراف السيارات بفعل الفيضانات العارمة، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.



وأوقفت السيول الحياة في العاصمة، وشوهدت إحدى العائلات وهي تحاول الخروج متسلقة من نافذة سيارتها من أجل مساعدتها للوصول إلى بر الأمان.



وانتشرت تسجيلات لتسرب المياه من محطة المترو. وتأتي الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على طول ساحل البلاد الواقع على البحر الأسود إلى الشمال وما تلاها من فيضانات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل قبل أسبوع. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية هطول أمطار غزيرة أخرى اليوم على طول سواحل البحر الأسود وعلى ساحل بحر إيجة وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط.