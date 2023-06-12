التنقل من وإلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع.. «هذه ليست الحياة التي أريدها» بحسب كلير التي تعمل مستشارة في المنزل والتي أصبحت منذ وباء كوفيد تفضل العمل عن بعد. ومثلها، أصبح الكثير من الموظفين في الولايات المتحدة يحبون العمل عن بعد منذ إجراءات الإغلاق المرتبطة بالوباء والآن تحاول الشركات إعادتهم إلى المكاتب. وكانت ظروف العمل قبل الوباء أقل من جيدة مع إجازات قصيرة وفي بعض الأحيان إجازات أمومة قصيرة أو حتى غير متاحة بتاتا. وتقول نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في معهد «اي دي بي» للأبحاث لوكالة فرانس برس إن «كل هذه الممارسات التي اعتاد عليها العمال في الولايات المتحدة في السابق قام الوباء بتعطيلها بطريقة ما». واليوم، مازالت المكاتب الأميركية شبه فارغة مقارنة بفبراير 2020، بحسب متوسط أسبوعي حسبته كاستيل التي تدير شارات دخول 40 ألف شركة في جميع أنحاء البلاد.