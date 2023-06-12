يرى أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا أن العنف ضد المرأة «مقبول»، على ما أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها «صادمة».



وقال 33% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية التي نشرتها مجموعة «فونكه» الإعلامية إنهم يقبلون فكرة أن «تنزلق أيديهم» أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم. وأقر 34% بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.



واعتبر كارستن كاسنر من مجموعة «فدرال فوروم من» الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج «صادمة»، وقال في تصريح لمجموعة «فونكه» إن ثمة مشكلة في «تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة»، مشددا على ضرورة أن «يتغير ذلك بصورة عاجلة».