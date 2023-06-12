شنّ معجبو المغنية غوين ستيفاني حملة للدفاع عنها على مواقع التواصل الاجتماع بعد تعرضها لهجوم أحد «المتصيدين» بسبب كثرة المكياج الذي تضعه.



وبعد فيديو نشرته على انستغرام للترويج لأحد منتجات علامتها التجارية «GXVE» الخاصة بالمكياج على انستغرام، خاطبت احداهن المغنية البالغة 53 عاما قائلة «انت تضعين كمية كبيرة من المكياج بالنسبة لعمرك».



فما كان من محبيها إلا أن هبوا للدفاع عنها وقال احدهم «غوين جميلة»، وقالت أخرى «لا يوجد شيء اسمه مكياج كثير خاصة اذا كانت في هذه السن وتبدو بهذا الجمال». وكتبت ثالثة «من المؤسف ان نرى سيدة تحكم على أخرى بكل هذا اللؤم. السوشيال ميديا لا تعطيك الحق لتكوني بهذه الفظاظة». ويأتي هذا الجدل بعد اتهام الاسبوع الماضي لستيفاني باستخدام الفوتوشوب والفيلرز للترويج لعلامتها التجارية التجميلية.