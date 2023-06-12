ضمن مساعيه المتواصلة لدعمهم، شارك بنك الخليج في ملتقى توظيف ذوي الهمم خريجي حملة «شركاء لتوظيفهم»، الدفعة الرابعة، التي نظمتها الهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية المجتمعية.



وإيمانا منه بطاقاتهم، وحرصا على توفير فرص متساوية للشباب الكويتي من مختلف الفئات، أعلن بنك الخليج توظيف مجموعة من الخريجين لينضموا إلى عائلة بنك الخليج، علما أن عدد الخريجين في الدفعة الرابعة بلغ 74 متدربا.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: نحرص سنويا على المشاركة في حملة «شركاء لتوظيفهم»، وتقديم برنامج توظيفي تدريبي وتطويري متكامل لذوي الهمم.



وأشارت الحجاج إلى أن بنك الخليج يعد من أكبر جهات القطاع الخاص المشاركة في الحملة التي توفر فرص عمل لذوي الهمم سنويا، وذلك من منطلق إيماننا الكامل بقدراتهم، وفي إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة بسواعد جميع فئات المجتمع الكويتي.



وأضافت: تأتي مشاركة بنك الخليج في ملتقى توظيف ذوي الهمم، ضمن استراتيجية شاملة لدعم الكوادر الكويتية الشابة والعمل المستمر على تطوير إمكانياتهم، انطلاقا من استراتيجيته لعام 2025، ورؤية 2035، وسعدنا خلال الملتقى بتلقي عدد كبير من طلبات التوظيف، من قبل أبنائنا ذوي الهمم.