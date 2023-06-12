أعلنت «طلبات»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق مبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز رفاهية سائقي التوصيل في جميع أنحاء الكويت، وذلك من خلال تدشين محطات حافلات المكيفة التي تم وضعها في عدة مواقع استراتيجية لتغطي جميع مناطق الكويت، وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على دعم كل العاملين معها من جهة، والمجتمع من جهة أخرى.



ومع زيادة درجة الحرارة في فصل الصيف، يحتاج سائقو التوصيل إلى أماكن للاستراحة بعيدا عن حرارة الشمس الشديدة، لذلك توفر طلبات في هذه المحطات حافلات مكيفة وثلاجات المياه.



وتماشيا مع التزام «طلبات» بإعطاء الأولوية ورفاهية سائقيها، قامت الشركة بتوسيع المبادرة لتشمل جميع سائقي التوصيل في الكويت، وليس فقط السائقين المتعاملين معها، وذلك لضمان رفاهية وراحة جميع سائقي التوصيل، والمساهمة في تجربة عمل إيجابية ومرضية ومجتمع أكثر سعادة.



وفي إطار تعقيبه على هذه المبادرة، قال المدير الإداري في «طلبات» الكويت بدر الغانم: ملتزمون بجعل سائقينا يشعرون بالأمان والدعم، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل دعم ومزايا لسائقي التوصيل لدينا من خلال إطلاق المبادرات المناسبة لهم حتى تتوفر لهم كل سبل الراحة ولتمكينهم من أداء الأعمال بسلاسة وفعالية، ونحرص دائما في «طلبات» على إحداث تأثير هادف في المجتمعات التي نخدمها.