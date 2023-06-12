تنظم شركة لولو هايبر ماركت احتفالا لمدة أسبوع بأفضل الأطعمة البريطانية في جميع منافذها خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو، حيث تم افتتاح فعالية «أسبوع الأطعمة البريطانية في لولو» في 10 يونيو بمنفذ القرين من الهايبرماركت بحضور السفيرة البريطانية في الكويت بيليندا لويس بالإضافة إلى كبار إدارة شركة لولو هايبر ماركت في الكويت وحشد كبير من المتسوقين والمشجعين للعلامة التجارية.



وأضافت فرقة بريطانية خاصة أجواء نابضة بالحيوية للافتتاح وأسعدت الضيوف والمتسوقين على حد سواء، كما تم عرض معرض للسيارات الكلاسيكية الفاخرة من المملكة المتحدة والذي كان عنصر جذب كبير للكثير من هواة السيارات الكلاسيكية لمشاهدة المركبات الفاخرة.



ويعد أحد عناصر الجذب الرئيسية لمهرجان الأطعمة الذي يستمر لسبعة أيام في تقديم تشكيلة من أفخر المنتجات البريطانية العروض المذهلة على جميع المنتجات التي تحمل علامة المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العروض الترويجية الخاصة على بعض المنتجات المختارة، ويبدو أن المتسوقين محظوظون بوجود الكثير من الخيارات من مئات الماركات الغذائية البريطانية المعروفة التي تتوافر بأسعار مخفضة خلال فترة الترويج.



وتتواصل الأجواء الاحتفالية والمثيرة لأسبوع الأطعمة البريطانية في شركة لولو هايبر ماركت داخل جميع الفروع بزخارف مستوحاة من المملكة المتحدة، بما في ذلك الأعلام والرايات والشرائط والأوراق الملونة الكبيرة والصور للمعالم التاريخية والمباني الرمزية التي تؤكد على التقاليد والتراث الغني للمملكة المتحدة.



وتعد الأكشاك التي تقدم عينات مجانية من الأطعمة، ومجسمات أكشاك الطعام الشعبية البريطانية التي تقدم الأطباق الشعبية مثل السمك والبطاطس والجبن والصلصة، أحد عناصر الجذب الفريدة لجذب المتسوقين بأعداد كبيرة.



ويعد أسبوع الأطعمة البريطانية في شركة لولو هايبر ماركت جزءا من التزام الهايبرماركت بتقديم منتجات غذائية عالية الجودة من جميع أنحاء العالم للمتسوقين في الكويت، وتقديم أوسع تشكيلة من أفضل المنتجات العالمية بقيمة استثنائية من خلال أسعار تنافسية للغاية.