أقام قسم الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» الحفل السنوي لتكريم الموظفين، بهدف الاحتفاء بإنجازاتهم المشهودة وارتقائهم بالعمل، وذلك في فندق ريجنسي الكويت، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعائلات الموظفين.



وشهد الحفل هذا العام تكريم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ممن أتموا 20 أو 15 أو 10 أو 5 أعوام في خدمة الجامعة، الأمر الذي يعكس تقدير جهود هؤلاء الموظفين، وتفانيهم في تطوير العمل بالجامعة طوال السنوات السابقة. وأعربت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت أ.د. روضة عواد، عن امتنانها لموظفي الجامعة وجهودهم الدؤوبة، مؤكدة أن نجاح الجامعة يعتمد على العمل الجماعي الذي يتشاركه العاملون والرعاية والاهتمام التي تسود بيئة العمل وتتيح فرص النمو وترك بصمة في العالم، مضيفة: دعونا نواصل دعم بعضنا البعض والارتقاء ببعضنا البعض، ولنجرؤ على تقبل التحديات الجديدة ومواصلة تجسيد التميز بالجامعة».



بدورها، قالت النائبة التنفيذية لرئيسة الجامعة السيدة أمل البنعلي والتي أتمت 20 عاما في خدمة الجامعة: ممتنة للجامعة على مدار العشرين عاما الماضية، حيث لم تكن مكانا للعمل فحسب، بل أصبحت بمنزلة بيت ثان، وقد تغلبنا على التحديات واحتفلنا بالانتصارات معا، وأقمنا علاقات تستمر مدى الحياة، لذا أقدم خالص الشكر لفرق العمل الاستثنائية في الجامعة والتي دعمتني طوال الرحلة.



من جانبه، أكد مدير الموارد البشرية بول باسيل أهمية الاحتفال بالموظفين، مبينا أن حفل هذا العام قد حمل شعار «نحن الكتاب»، إذ يبين الشعار «أن جميع الأفراد يمتلكون قصصا مهمة تمس القلوب وتشغل العقول، ويجب أن نروي هذه القصص ونشاركها مع الآخرين، ومن ثم يتم تعزيز التعاطف والتفاهم بين جميع الأفراد، ونروي قصة ناجحة عن جامعتنا».



وتضمن الحفل عددا من الفعاليات الترفيهية التي ساعدت على خلق أجواء السعادة بين الموظفين، منها العروض الموسيقية والعروض السحرية وإقامة سحب لتوزيع الهدايا على الموظفين.