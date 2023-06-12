14 نائباً يتبنون حزمة تشريعات «برنامج عمل الأمة» يرتكز على متطلبات الإصلاح الاقتصادي والسياسي وتوفير فرص عمل للشباب والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والصحة والتعليم والإسكان والقياديين



سامح عبد الحفيظ ـ سلطان العبدان



أعلن النائب محمد هايف انه يوجد اتفاق على منصب رئيس مجلس الأمة إلا ان مناصب نائب الرئيس وأمين السر والمراقب



لا تزال معلقة لتحسم خلال اجتماع دعا إليه النائب خالد العتيبي في مجلس الأمة غدا الثلاثاء. وخلص الاجتماع النيابي الذي عقده 47 نائبا في ديوان هايف مساء أمس إلى تشكيل لجنتين إحداهما، ثلاثية للتنسيق حول اللجان الدائمة والمؤقتة، وأخرى، سباعية للتنسيق حول الأولويات التشريعية.



وعقب الاجتماع، قال النائب محمد هايف صاحب الدعوة «إن الاجتماع كان تاريخيا والحضور تاريخي لم يحصل من قبل».



وأضاف أنه «منصب الرئيس متفق عليه ولم نتفق حتى الآن على نائب الرئيس وسيحسم في الاجتماع القادم، وتعديل قانون المحكمة الدستورية أولى الأولويات التي بحثت في الاجتماع».



وفي السياق ذاته أعلن 14 نائبا عن تبنيهم حزمة تشريعات أسموها «برنامج عمل الأمة» وهو بمنزلة خارطة طريق للمرحلة السياسية المقبلة خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي والذي سينطلق في 20 الجاري. وأصدر النواب بيانا تضمن أهم القضايا التي سيتم التركيز عليها والتنسيق بشأنها بين النواب والحكومة، حيث ارتكز البرنامج على متطلبات الإصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل استراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة والقضية الإسكانية.