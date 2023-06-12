أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مؤسسة البترول الكويتية ستعلن قريبا جدا عن إعلان توظيف للمهندسين في القطاع النفطي، حيث سيتم الإعلان من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية التي تتولى عملية المقابلات وقرعة التوزيع.



وقالت المصادر إن «البترول» تقوم حاليا بتحديد الأعداد المطلوبة والشواغر الوظيفية في كل شركة تمهيدا للكشف عن الإعلان.



وفي سؤال حول الأعداد التي يمكن ان يستوعبها إعلان التوظيف من الكويتيين حديثي التخرج، ذكرت المصادر أن تعليمات الإدارة العليا لمؤسسة البترول الكويتية شددت على ضرورة استيعاب أكبر عدد من المرشحين لإعلان التوظيف.