أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «إدارة شؤون الحج والعمرة» عن فتح باب التسجيل للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1444/2023 لفئة المقيمين بصورة غير قانونية وفقا للآتي:



الشروط العامة:



- أن يكون لديه بطاقة أمنية صالحة.



- لم يسبق لمقدم الطلب ومرافقيه أداء فريضة الحج.



- يسمح بتسجيل المرافقين من الأقرباء من الدرجة الأولى فقط.



- استكمال التطعيمات اللازمة جرعتين «كوفيد - 19» وفقا للتعليمات الصادرة من السلطات في المملكة العربية السعودية.



وأشارت «الأوقاف» إلى ان الحاج سيتحمل كافة تكاليف الحج وفقا للأسعار المعلنة من قبل حملات الحج الكويتية.



وبالنسبة لآلية التسجيل، اشارت الوزارة الى انه سيتم بدء التسجيل عبر المنصة المخصصة لذلك اعتبارا من يوم الاثنين 12 الجاري الساعة الثانية ظهرا ولغاية يوم الأربعاء 14 الجاري الساعة الثانية ظهرا.



وفيما يخص نظام الفرز اوضحت الاوقاف انه سيتم وفقا للأكبر سنا، مشيرة الى انه للتسجيل لدى الحملة سيتم إرسال رسائل نصية للمقبولين، ويمنح الحاج المقبول مهلة 48 ساعة لاختيار واستكمال اجراءات التسجيل.