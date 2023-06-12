انقطاع الكيبل بسبب مشروع تطوير شارع القاهرة .. وجارٍ اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع



أحمد مغربي

كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ان بعض شركات الاتصالات تعرضت أمس (الأحد) لضعف في تقديم خدمة الإنترنت نتيجة انقطاع الكيبل الدولي الذي يربط شبكة الكيبلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكيبلات الدولية، وذلك على مسافة تبعد ٨ كم من مقسم المدينة في اتجاه مقسم أم الهيمان بسبب مشروع أعمال تطوير شارع القاهرة.

‏وذكرت “هيئة الاتصالات” في بيان نشر على حساب الهيئة على موقع “تويتر” انه جار اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لاستعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.