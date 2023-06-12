من القائمين على إنهاء إجراءات دخول وخروج وتبصيم المسافرين

بناءً على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد،‏ وافق ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الصحة على منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بالإدارة العامة لأمن الموانئ ( جوازات ميناء الشويخ - الدوحة - الأحمدي الشمالي - الأحمدي الجنوبي - الشعيبة - الزور - أم المرادم ) من القائمين على إنهاء إجراءات دخول وخروج وتبصيم المسافرين.



‏وقد وجه بسرعة إجراءات الصرف للمستحقين، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.