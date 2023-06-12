عودة خدمات الإنترنت إلى معدلاتها الطبيعية بسرعات مستقرة

علي إبراهيم

علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نجحت منذ صباح اليوم في معالجة مشكلة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات الدولية.



وذكرت المصادر أن تأثر الشركات بالحادث كان أمرا نسبيا، إذ اختلف أثره من شركة إلى أخرى، لكن بعد الإصلاح عادت سرعة الانترنت إلى مستوياتها المستقرة مجددا.



وقالت المصادر «هيئة الاتصالات انتهت من عملية الإصلاح في وقت مبكر اليوم.. والأمور طيبة»، مبينة أن الكوادر المؤهلة تعاملت مع الحادث بأعلى مستويات السرعة والمهنية التي استطاعت من خلالها إعادة الخدمة إلى مستوياتها الطبيعية.