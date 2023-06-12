القاهرة - خلود أبوالمجد



يطلق المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، وذلك تكريما لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة «الزعيم» البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة من 27 يوليو المقبل حتى 12 أغسطس.



ويعد «الزعيم» عادل إمام رمزا كبيرا من رموز المسرح المصري والعربي، وهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتلفزيون، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث درس الهندسة الزراعية بجامعة القاهرة، وخلال دراسته انضم الى فرقة المسرح الجامعي، وأظهر خلال العروض التي قدمها بالجامعة موهبته الفطرية في التمثيل، وهي التي أهلته للالتحاق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962، وهو لايزال طالبا.



ومن أهم مسرحيات إمام «ثورة قرية»، «سري جدا»، و«أنا وهو وهي» التي تعتبر نقلة في مشواره الفني وكانت أول مسرحية تعرض له في التلفزيون المصري، وبعد ذلك توالت أعماله في المسرح، ومنها: «النصابين»، «البيجامة الحمرا»، «حالة حب»، «أنا فين وأنت فين»، «غراميات عفيفي»، ولكن ستظل مسرحية «مدرسة المشاغبين» هي النقلة الفنية والشهرة له، حيث حقق بها نجاحا واسعا وأثبت موهبته الكوميدية الكبيرة، وبعد هذه المسرحية جاءت مرحلة البطولة المطلقة لعادل إمام في المسرح، فقدمه المنتج سمير خفاجي من خلال فرقة الفنانين المتحدين بطلا منفردا في مسرحية «شاهد ما شافش حاجة»، ثم «الواد سيد الشغال» و«الزعيم»، وكانت آخر مسرحياته «بودي جارد».



وبعيدا عن المسرح قدم إمام في السينما أعمال متميزة وصل عددها الى أكثر من 100 فيلم، ومنها: «البحث عن فضيحة»، «لصوص ولكن ظرفاء»، «المتسول»، «الهلفوت»، «حتى لا يطير الدخان»، «سلامة يا صاحبي»، «الحريف»، «النوم في العسل»، «الإرهابي»، «طيور الظلام»، «بخيت وعديلة»، «الإرهاب والكباب»، «النمر والأنثى»، «اللعب مع الكبار»، «رسالة إلي الوالي»، «مرجان أحمد مرجان»، «عريس من جهة أمنية»، «حسن ومرقص»، وكانت آخر أفلامه عام 2010، حيث قدم فيلم «زهايمر»، وفي التلفزيون له الكثير من الأعمال مثل: «أحلام الفتي الطائر»، «دموع في عيون وقحة»، «فرقة ناجي عطاالله»، «عوالم خفية»، «مأمون وشركاه»، العراف»، وآخر أعماله التلفزيونية مسلسل «فلانتينو».



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.