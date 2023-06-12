كعادتها في رفع أسم الكويت عالياً بالمحافل الرياضية الدولية، انتزعت البطلة الجازي علي القبندي، المركز الأول في مسابقة «Montenegro Cup» للجمباز الايقاعي.

وكانت البطلة الكويتية قد حصدت المركز الأول أيضاً في المسابقة العالمية «21st International rhythmic gymnastics tournament "Suada

‏Dilberovic» التي أقيمت في البوسنة رافعة علم الكويت عالياً بكل فخر واعتزاز، وذلك بفضل التدريبات المتقنة التي تلقتها منذ نعومة اظافرها تحت اشراف مدربات عالميات محترفات في مجال الجمباز الايقاعي الذي يعتبر نوع فريد من الجمباز.