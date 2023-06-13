أكد الدفاع المدني السوري المعروف بـ «الخوذ البيضاء» العاملة، أن فرقه أخمدت 13 حريقا في مناطق شمال غرب سورية بيوم واحد.



وقال إن فرقه أخمد وبرد يوم أمس الأول وحده 13 حريقا، كانت 7 حرائق منها في محاصيل زراعية وأراض زراعية محصودة في كل من الجديدة وتل عمار والملند وحزانو بريف إدلب.



وأضاف أن بعضها كان في اعزاز والباب واحتميلات بريف حلب، وحريقا في سيارة محملة ببضائع على طريق المسطومة ـ أريحا، وحريق كهرباء في أحد الأبنية بمدينة سلقين، وحريقا في مكان لتجميع الخردة بالقرب من جنديرس شمالي حلب، وحريقي أعشاب في كل من مريمين ومقبرة بلدة مليار، وحريقا في تجمع للقمامة بقرية الحردانة قرب أخترين.