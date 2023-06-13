التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره السوري فيصل المقداد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إنه جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جهتها، أكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المقداد نقل تحيات الرئيس بشار الأسد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وأضافت ان الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في مختلف القضايا.



وأكد المقداد خلال اللقاء أن متانة العلاقات السورية ـ السعودية تعطينا أملا كبيرا في المستقبل وبدور الأمة العربية على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة، بحسب «سانا».