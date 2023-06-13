التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي «الباسيفيك» الصغيرة النامية والذي عقد امس الاثنين في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.



وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية الراسخة والوشائج الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والجهود المشتركة نحو تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في إطار الاستحقاقات الدولية المقبلة وفي مقدمتها دعم استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.



كما تم مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ذات السياق دعما وتعزيزا للمسيرة التاريخية الخالدة التي تربط البلدين وتنفيذا لرؤى وتطلعات قيادتيهما الحكيمتين وتحقيقا لطموحات شعبيهما الشقيقين.