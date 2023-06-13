دشن نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ميدان الشهداء في معسكر الصمود بعد إعادة تحديثه وتطويره، بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وكبار القادة.



وأكد نائب رئيس الحرس الوطني أهمية تطوير ميدان الشهداء في معسكر الصمود ليكون رديفا وداعما لميادين الرماية في معسكر سمو الشيخ سالم العلي، بهدف صقل مهارات منتسبي الحرس الوطني ليؤدوا المهام المنوطة بهم على أكمل وجه في الدفاع عن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



وأشار الشيخ فيصل النواف إلى أن إعادة تطوير وتحديث ميدان الشهداء تأتي ضمن أهداف الوثيقة التوجيهية 2025 (حماية وسند) بتطوير البنية التحتية في كل المعسكرات لتتلاءم مع خطط وطموحات الحرس الوطني في الارتقاء بدوره بخدمة المنظومة الأمنية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام.



من جانبه، قدم مدير مديرية الميادين العميد م. خالد عبدالسلام مجيد إيجازا حول تحديث ميدان الشهداء، مبينا أنه تم تطوير المبنى الذي يضم عددا من الحارات الخاصة للتدريب على مختلف الرمايات على مدار العام في جميع الأحوال الجوية.