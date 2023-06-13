أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية وعدم التصعيد. ورأس بن فرحان الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض أمس.



وقال في كلمته أمام الاجتماع إن المملكة تولي حرصا كبيرا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحا، كالأمن الغذائي والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.



واعتبر الوزير السعودي الاجتماع «فرصة مثالية» لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات.



وأكد الأمير فيصل أن المملكة تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، مشيرا إلى أن السعودية أطلقت عدة مبادرات تهم المنطقة والعالم في مجال المناخ.



وأشار إلى أن المملكة أعطت الأولوية لأهمية توجيه الاقتصاد المحلي والعالمي نحو انتعاش أكثر استدامة من خلال تقديمها لمبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم.



وأوضح أن السعودية تتطلع إلى الدفع بالمصالح المشتركة مع دول جزر الباسيفيك وتعزيز التعاون في مجالات الأمن، والطاقة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، وتفعيل دور القطاع الخاص للبحث عن فرص استثمارية تعود بالنفع المشترك للبلدان والشعوب، مما يعزز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المملكة تسعى للانضمام لمنظمة منتدى جزر الباسيفيك كشريك حوار.



وجدد سموه دعم المملكة لمبادئ الشرعية الدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التصعيد واللجوء إلى القوة أو التهديد بها.