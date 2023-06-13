شارك رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري في الاجتماع الثاني لمجلس الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون وبحضور الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقائد الأكاديمية الخليجية، حيث اطلع رؤساء الأركان على ما تم إنجازه على كل الأصعدة، فيما يخص استعدادات الأكاديمية لانطلاق البرنامج الأكاديمي الأول للأكاديمية، كما تم الاطلاع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.