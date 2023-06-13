عاطف رمضان



تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسائم الحكومية الدفعة الثالثة بجنوب مدينة سعد العبدالله للضاحية 3 اليوم، وذلك ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2004 وما قبل.



ونوهت «السكنية» إلى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة أو إبراز تطبيق هويتي إضافة إلى قرار التخصيص.



ولفتت المصادر إلى أن «السكنية» وزعت الدفعة الثانية للضاحية 3 من هذه القسائم الحكومية في جنوب سعد العبدالله وشملت 294 قسيمة بمساحة 400 متر.