دارين العلي



يواصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء تكثيف حملاته لضبط المخالفات في وقت ترتفع فيه الاحمال الكهربائية الى مستويات متقدمة في أوقات الذروة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن هذه الحملات تهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة عبر وقف التعديات عليها في ظل ارتفاع الأحمال.



وقال الشمري إنه تم خلال الشهر الجاري رصد 20 مخالفة تركزت معظمها على التمديدات الكهربائية المخالفة في بيوت الصفيح التي يقطنها عزاب.



ولفت الشمري الى أنه خلال فصل الصيف تكثر المشاكل والاحتراقات في بيوت الصفيح بسبب التمديدات المخالفة ما يهدد الشبكة وسلامة القاطنين.



ولفت الى أن الفريق يحاول محاربة هذه العشوائيات منذ عامين وتمكنت من ازالة هذه الكثير من هذه التعديات التي تثقل الشبكة.



هذا ويواصل المؤشر الكهربائي ارتفاعه حيث سجل أمس الاثنين أيضا أعلى معدل له بـ15760 ميغاواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 48 درجة مئوية.