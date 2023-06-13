عبدالله الراكان



كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني، أن الوزارة مازالت مستمرة في استقبال تظلمات الموظفين الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2022 جراء عدم حصولهم على مكافأة الأعمال الممتازة والتقييم السنوي.



وقال الحسيني في تصريح صحافي، إن وكيل الوزارة بالتكليف د.أحمد المجرن أصدر تعليمات تقضي بفتح باب التظلمات للأعمال الممتازة والتقييم السنوي من موظفي الوزارة ابتداء من تاريخ صدور قرار منح مكافأة الأعمال الممتازة.



وبين الحسيني أن باب التظلمات سيتم إغلاقه في موعد أقصاه الخميس الموافق 20 يوليو المقبل.



وأشار إلى ان استقبال التظلمات سيكون من خلال الحضور الشخصي لمقر الوزارة بمجمع برج الاتصالات إدارة الشؤون القانونية خلال ساعات العمل الرسمية من 9 صباحا حتى 1 ظهرا.



وأوضح الحسيني أن عدد الموظفين الذين تقدموا لإدارة الشؤون القانونية بطلب تظلم منذ فتح باب التظلمات للنظر فيها ودراستها ومدى أحقيتهم في الحصول على الأعمال الممتازة بلغ 220 موظفا وموظفة.



وأكد الحسيني حرص الإدارة العليا في الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الموظفين، من خلال إتاحة الفرصة لأي موظف يشعر بأنه وقع عليه ظلم أن يقدم شكواه للنظر فيها، لضمان إعطاء كل ذي حق حقه.



وعن الشروط الواجب تقديمها، دعا الحسيني إلى إرفاق الطلب بمستخرج عدد الأيام الفعلية من الشؤون الإدارية، ومستخرج حديث للسيرة الذاتية، وصورة من البطاقة المدنية وتعبئة نموذج التظلم المعد من الإدارة القانونية ومستخرج كشف البصمة.