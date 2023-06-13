مع اقتراب حلول الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، تكثف الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية جهودها الخاصة بإطلاق حزمة من المشروعات الخيرية والإنسانية، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر الفئات حاجة داخل الكويت وفي عدة دول عبر حملتها السنوية لمشروعات العشر.



وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبد الجليل في تصريح له: إن عشر ذي الحجة موسم من مواسم الخير والعطاء وزيادة الأعمال الصالحة وبذل الصدقات، كما أنه نفحة ربانية تتضاعف فيها الأجور والحسنات.



وأشار العبدالجليل إلى قيام الجمعية بفتح الباب أمام المحسنين الكرام والمتبرعين من أهل الخير ليضاعفوا أجورهم في خير أيام العمل الصالح، من خلال باقة من مشروعات البر والخير تطلقها الجمعية طيلة عشر ذي الحجة.



وبين أن الجمعية تطرح مشروعات في عشر ذي الحجة لخدمة المحتاجين داخل الكويت وخارجها، فداخليا تعتزم الجمعية طرح مشروعات لدعم الأرامل والأيتام وكبار السن من المرضى، ومشروعات توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة، إلى جانب مشروع الأضاحي.