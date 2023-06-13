أعلن بنك برقان اختتام رعايته ومشاركته في حملة محافظة الأحمدي الرابعة للتبرع بالدم، والتي تم تنظيمها في مجمع الكوت مول، تحت شعار «قطرة من دمك..حياة لغيرك»، برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، كما أنها جزء من برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية وجهوده المشتركة مع الجهات الحكومية لتحقيق رفاهية المجتمع.



وحققت الحملة نجاحا كبيرا، حيث تمكنت من توفير مخزون كاف من مختلف فصائل الدم، ولاسيما النادرة منها، بمجموع 161 كيس دم، ليساهم ذلك في تأمين احتياجات بنك الدم ويضمن مواصلة إنقاذ حياة المرضى ممن هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، إضافة إلى دورها المهم في رفع مستوى الوعي العام بأهمية المشاركة في المبادرات والأعمال الإنسانية النبيلة.



وفي تعقيبها على النجاح الكبير للحملة، قالت مدير أول ـ الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: نفتخر برعايتنا لحملة التبرع بالدم وبالنجاح الذي حققته بالتعاون مع محافظة الأحمدي ومركز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، ويدل دعم البنك لهذه الحملة على دورنا الفعال في المجتمع والتزامنا بتعزيز النظام الصحي في الكويت لضمان إمدادات كافية ومستدامة من الدم ومشتقاته، ومن خلال تنظيم هذه الحملة السنوية، فإننا نؤكد ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم من مختلف الفئات بين أفراد المجتمع على مدار العام، وبالنيابة عن بنك برقان، أود أن أتقدم بالشكر من جميع المتبرعين الذين قاموا بواجب إنساني ووطني تجاه جميع المرضى والمحتاجين للدم، كما ان الشكر موصول لمحافظة الأحمدي على جهودهم لإنجاح هذه الحملة التوعوية الإنسانية.