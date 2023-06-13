أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية تعاون مع مبادرة «اشتلها بالمجان» لشجرة المورينغا تسري حتى 31 ديسمبر المقبل وذلك في إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وإيمانا بدوره الريادي في نشر التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والزراعة.



وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري ان الاتفاقية تعكس روح المبادرة والالتزام بدعم المشاركة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي، حيث إن بنك وربة من البنوك التي اختارت التميز والريادة في المجال التقني، ومن البنوك التي ترعى المشاريع والمبادرات النوعية والهادفة من قبل الشباب.



وأضاف المطيري: كانت هناك رغبة في التعاون مع مزرعة الغانم للمورينغا باعتبارها أول مزرعة عضوية متخصصة في زراعة أشجار المورينغا في الكويت منذ 2013 بالإضافة إلى تصنيع منتجات للصحة وتقدم خدمات توزيع شتلات المورينغا بالمجان ضمن حملتها «اشتلها بالمجان»، وكان لذلك انسجام وتوافق مع قيم بنك وربة وأهدافه الاستراتيجية التي تدعم الخدمة المجتمعية.



وذكر أن «وربة» يعتبر من المؤسسات الرائدة والسباقة في تشجيع الشراكات والمبادرات والبرامج النوعية والمهنية التي تخدم المجتمع بكل شرائحه وتسهم في التنمية المستدامة.



إضافة إلى ذلك، يسعى «وربة» إلى أن يكون مثالا يحتذى في تعزيز المساهمات نحو البيئة، وتبني آليات عمل وممارسات صديقة للبيئة لتحقيق أثر تنموي مستدام.



بدورها، ثمنت المدير العام لمزرعة الغانم للمورينغا فاطمة يوسف الغيث دور بنك وربة الفعال من خلال توقيع هذه الاتفاقية ومبادرته بتقديم كل أنواع الدعم وتسخير كل إمكانيته باعتباره من المؤسسات الخاصة ذات السمعة الجيدة.