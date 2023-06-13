نظم الصندوق الكويتي للتنمية بالتعاون مع السفارة اليابانية ندوة تعريفية عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» لمنتسبيه في إدارة العمليات ومهندسي برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين حديثي التخرج، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجهتين.



وقال المدير العام للصندوق الكويتي بالوكالة وليد شملان البحر في بيان صحافي، ان الندوة تعد احد الأنشطة التمهيدية المتفق عليها بين الصندوق وجايكا لمناقشة مذكرة التفاهم للتعاون الإنمائي المقترحة بين الجانبين.



وأضاف البحر ان الندوة تأتي إلحاقا للاجتماع الذي عقد في مايو الماضي مع سفير اليابان مورينو ياسوناري، والذي تم فيه الاتفاق على عقد الندوة التعريفية عن الوكالة اليابانية لموظفي الصندوق، وذلك للتعرف على الوكالة وآليات عملها، وبحث أوجه التعاون التي يمكن تحقيقها وتعزيزها مستقبلا بين الصندوق وجايكا.



من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة اليابان الدولية والنائب الأول السابق لرئيس «جايكا» كاتو هيروشي، في كلمته خلال الندوة، حرص «جايكا» على المساهمة في تعزيز استراتيجيات التنمية العالمية وتقوية التعاون مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى ان الوكالة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز موقف اليابان تجاه قضايا التنمية والمساعدات الرسمية، وهو ما يتوافق واستراتيجية عمل الصندوق.



تجدر الإشارة إلى ان «جايكا» تأسست عام 1974 كمنظمة حكومية مستقلة، بعد ان كانت تابعة لوزارة الخارجية اليابانية، حيث تقوم بتنسيق المساعدات التنموية الرسمية لحكومة اليابان، وتختص بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية وتعزيز التعاون الدولي.



ولدى «جايكا» شبكة تتكون من 97 مكتبا حول العالم ومشاريع في أكثر من 150 دولة بميزانية سنوية تصل إلى تريليون ين ياباني.